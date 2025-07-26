Hurdanın sanata dönüşümü: 3 aylık sürede tamamlandı
Samsun'da geri dönüştürülmüş metal malzemelerden yapılan devasa heykeller, hem estetik bir görünüm sunuyor hem de çevre bilinci ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturuyor.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ramazan Tilki ve fakülte öğrencileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle atık metallerden devasa heykeller üretti. Tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan heykeller, vatandaşların büyük ilgisini çekti.
Proje kapsamında demir plakalar, çarklar, eski makine parçaları gibi atık metal malzemelerle insan figürü, sülün kuşu ve yunus gibi çeşitli heykeller tasarlandı. Sanatçılar, hurda metallerin birleşimiyle ortaya çıkan eserleri 3 aylık sürede tamamladı.