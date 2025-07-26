Hurdanın sanata dönüşümü: 3 aylık sürede tamamlandı

Tulumen, "Burada aslında kendi başlarına hiçbir anlam ifade etmediğini düşündüğünüz parçaların, bir araya geldiklerinde bir bütünün parçası olduğunu görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki, elimizdeki malzemeler -hayatta kullandığımız pek çok eşya- farklı farklı amaçlarla, farklı noktalarda işe yarayabilir'' dedi.