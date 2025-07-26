Hurdanın sanata dönüşümü: 3 aylık sürede tamamlandı

Samsun'da geri dönüştürülmüş metal malzemelerden yapılan devasa heykeller, hem estetik bir görünüm sunuyor hem de çevre bilinci ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturuyor.

Hurdanın sanata dönüşümü: 3 aylık sürede tamamlandı - 1

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ramazan Tilki ve fakülte öğrencileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle atık metallerden devasa heykeller üretti. Tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan heykeller, vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Proje kapsamında demir plakalar, çarklar, eski makine parçaları gibi atık metal malzemelerle insan figürü, sülün kuşu ve yunus gibi çeşitli heykeller tasarlandı. Sanatçılar, hurda metallerin birleşimiyle ortaya çıkan eserleri 3 aylık sürede tamamladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hurdanın sanata dönüşümü: 3 aylık sürede tamamlandı - 2

Projeyle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, atıkların sanata dönüştürülmesinin farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Hurdanın sanata dönüşümü: 3 aylık sürede tamamlandı - 3

Tulumen, "Burada aslında kendi başlarına hiçbir anlam ifade etmediğini düşündüğünüz parçaların, bir araya geldiklerinde bir bütünün parçası olduğunu görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki, elimizdeki malzemeler -hayatta kullandığımız pek çok eşya- farklı farklı amaçlarla, farklı noktalarda işe yarayabilir'' dedi.

Hurdanın sanata dönüşümü: 3 aylık sürede tamamlandı - 4
Hurdanın sanata dönüşümü: 3 aylık sürede tamamlandı - 5
Hurdanın sanata dönüşümü: 3 aylık sürede tamamlandı - 6
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