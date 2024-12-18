Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü M.Y. ve araçta bulunan kardeşi S.S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.