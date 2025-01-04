Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar: Kendi canını unutup arkadaşlarının derdine düştü

KENDİ CANINI UNUTTU

Yaralanan sürücü Necat A.Y. tek tek arkadaşlarına seslenerek, "Size bir şey oldu mu? Ömer, Taner, İbrahim, Yusuf. Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi?" diyerek teyit aldı. Arkadaşları iyi olduklarını söyledikten sonra sürücü Necat rahat nefes alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.