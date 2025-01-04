Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar: Kendi canını unutup arkadaşlarının derdine düştü
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde beton bariyere çarpan otomobilde yaralanan 5 gencin yardımına ekipler koştu. Kendi canını unutan yaralı, tek tek arkadaşlarının ismini sayarak, "Size bir şey oldu mu? Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi?" diyerek teyit aldı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Necat A.Y. idaresindeki 34 MJY 421 plakalı Honda marka otomobil, Kuruçeşme Batı İzmit Girişindeki beton bariyere çarptı.