Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar: Kendi canını unutup arkadaşlarının derdine düştü

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde beton bariyere çarpan otomobilde yaralanan 5 gencin yardımına ekipler koştu. Kendi canını unutan yaralı, tek tek arkadaşlarının ismini sayarak, "Size bir şey oldu mu? Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi?" diyerek teyit aldı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar: Kendi canını unutup arkadaşlarının derdine düştü - 1

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Necat A.Y. idaresindeki 34 MJY 421 plakalı Honda marka otomobil, Kuruçeşme Batı İzmit Girişindeki beton bariyere çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar: Kendi canını unutup arkadaşlarının derdine düştü - 2

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü Necat A.Y. ile yanında bulunan Taner Y., Yusuf K., H. İbrahim Ü. ve Ömer A. yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar: Kendi canını unutup arkadaşlarının derdine düştü - 3

Yaralılar, kendi imkanlarıyla otomobilden inerek, vatandaşların da yardımıyla yol kenarındaki yeşillik alana geçti.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar: Kendi canını unutup arkadaşlarının derdine düştü - 4

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, polis, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Otoyol jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar: Kendi canını unutup arkadaşlarının derdine düştü - 5

KENDİ CANINI UNUTTU

Yaralanan sürücü Necat A.Y. tek tek arkadaşlarına seslenerek, "Size bir şey oldu mu? Ömer, Taner, İbrahim, Yusuf. Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi?" diyerek teyit aldı. Arkadaşları iyi olduklarını söyledikten sonra sürücü Necat rahat nefes alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar: Kendi canını unutup arkadaşlarının derdine düştü - 6
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