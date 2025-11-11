Huriye Helvacı olayı: Oğlu Osman ölü bulundu, anne aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evli ve iki çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi.

Sürdürülen arama çalışmalarında bugün dokuzuncu güne girilmişti.

Ekipler havadan drone, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz arıyordu.