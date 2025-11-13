Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde ilk bulgu

Anne ve oğlun ölümünde polis cinayet şüphesini de araştırıyor.

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, katıldığı bir televizyon programında eşinin kaybolmadan önce görümcesinin eski eşi Mustafa U. ile görüştüğünü söyledi.

Mustafa U. da iddiayı doğruladı ve görüştüklerini kabul etti. Şüpheli, olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

İkilinin o gün de buluşmak için plan yaptığı iddia edildi.