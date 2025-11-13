Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde ilk bulgu
13.11.2025 11:17
İHA
Kastamonu'da Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın sır ölümü araştırılıyor. Ortaya çıkan bulgular doğrultusunda annenin hipotermi geçirerek oğlunun da şelaleden düşerek öldüğü üzerinde duruluyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden 2 Kasım’da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.
Anne ve oğlunun sır ölümü araştırılıyor.
İLK BULGULAR
Vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmayan Huriye Helvacı'nın hipotermi geçirerek oğlunun ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.
CİNAYET ŞÜPHESİ
Anne ve oğlun ölümünde polis cinayet şüphesini de araştırıyor.
Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, katıldığı bir televizyon programında eşinin kaybolmadan önce görümcesinin eski eşi Mustafa U. ile görüştüğünü söyledi.
Mustafa U. da iddiayı doğruladı ve görüştüklerini kabul etti. Şüpheli, olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.
İkilinin o gün de buluşmak için plan yaptığı iddia edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürerken ekipler, anne oğlun sır ölümünü aydınlatmak için araştırmalarına devam ediyor.
CENAZE PROGRAMI
Anne Huriye ve oğlu Osman Helvacı’nın cenazesi, bugün ikinci namazının ardından Bozkurt Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçede bulunan Bahçe Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.