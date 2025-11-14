Huriye Helvacı ve oğlunun sır ölümünde kayıp cep telefonu bulundu
Kastamonu'da Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın sır ölümü araştırılıyor. Kadının kayıp cep telefonu da bulundu.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte cenazesine ulaşılan Huriye Helvacı'nın (43) kayıp cep telefonu bulundu.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kadının kayıp cep telefonuna, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı.
Kadının başka kayıp eşyasının kalmaması nedeniyle bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.
TELEFONU ÜÇ KEZ SİNYAL VERMİŞTİ
Anne ile oğlunun nereye gittikleri, kimlerle görüştükleri ve nasıl öldükleri ekipler tarafından araştırılıyor.
Huriye Helvacı'ya ait telefonun kayıp olarak arandığı sırada üç kez sinyal verip, 30 saniye açık kaldığı tespiti ekiplerin yoğunlaştığı bulgular arasında yer alıyor.
Ancak bu süreçte herhangi bir görüşme veya yazışma yapmadı. Daraltılmış baz çalışması kapsamında, sinyal frekansının geldiği yön tespit edildi.
CİNAYET ŞÜPHESİ
Anne-oğulun ölümünde polis cinayet şüphesini de araştırıyor.
Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, katıldığı bir televizyon programında eşinin kaybolmadan önce görümcesinin eski eşi Mustafa U. ile görüştüğünü söyledi.
Mustafa U. da iddiayı doğruladı ve görüştüklerini kabul etti. Şüpheli, olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.
İkilinin o gün de buluşmak için plan yaptığı iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken ekipler, anne ve oğlunu sır ölümünü aydınlatmak için araştırmalarına devam ediyor.
İLK BULGULAR
Vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmayan Huriye Helvacı'nın hipotermi geçirerek oğlunun ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.
NE OLMUŞTU?
İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüştü. Çocuğun cansız bedeni 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.