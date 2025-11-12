Huriye Helvacı'nın ölümündeki 30 saniyelik sır. Anne oğlu nasıl yaşamını yitirdi?

Anne ile oğlunun nasıl öldükleri henüz bilinmiyor. Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın neden öldükleri, yapılacak otopsi ile netleşecek.

Kadın ile oğlunun, şelalenin olduğu sarp kayalık bölgeye nasıl indikleri merak ediliyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, anne ile oğlunun vücut bütünlüklerinin bozulmadığına işaret etti.

Helvacı'nın sinyal alınan ve 30 saniye açık kalan telefonu ile yaptığı görüşmeler de inceleme altına alındı.

Her ihtimali değerlendiren ekipler, otopsiden çıkacak ilk sonuçla soruşturmanın seyrine yön verecek.