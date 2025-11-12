Huriye Helvacı'nın ölümündeki 30 saniyelik sır. Anne oğlu nasıl yaşamını yitirdi?
12.11.2025 09:21
NTV - Haber Merkezi
Kastamonu'da ölü bulunan Huriye Helvacı ile oğlunun cansız bedenleri sarp ormanlık arazide bulundu. Anne ile oğlunun buraya nasıl geldikleri araştırılıyor.
Kastamonu'da 2 Kasım günü kaybolan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı ölü bulundu.
Anne ile oğlunun nereye gittikleri, kimlerle görüştükleri ve nasıl öldükleri ekipler tarafından araştırılıyor.
Huriye Helvacı'ya ait telefonun kayıp olarak arandığı sırada üç kez sinyal verip, 30 saniye açık kaldığı tespiti ekiplerin yoğunlaştığı bulgular arasında yer alıyor.
"ÇARŞIYA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI
Bozkurt'ta yaşayan Huriye Helvacı biri 5 diğeri 16 yaşında iki çocuk annesiydi.
Helvacı, 2 Kasım günü oğlu Osman'ı alıp evden çıktı, bazı yakınlarına çarşıya gittiğini söyledi.
Ancak bir daha dönmedi.
Ekipler anne ile oğlunu bulmak için seferber oldu.
Bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.
TELEFONU ÜÇ KEZ SİNYAL VERDİ
Huriye Helvacı'nın telefonu, kayıp olarak arandığı 2-4 Kasım tarihleri arasında üç kez sinyal verdi ve 30 saniye açık kaldı.
Ancak bu süreçte herhangi bir görüşme veya yazışma yapmadı.
Daraltılmış baz çalışması kapsamında, sinyal frekansının geldiği yön tespit edildi.
Aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.
DOKUZ GÜN SONRA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Aramalarda drone da kullanıldı.
Ancak dokuz gün boyunca herhangi bir ize ulaşılamadı.
Dün sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başlayan ekipler, 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenini Köseali Köyü yakınlarında, dere yatağındaki küçük bir şelalenin yanında olduğunu tespit etti.
Bölgeye ulaşan ekipler, küçük çocuğun cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
HURİYE HELVACI'NIN CESEDİ ŞELALENİN ÜSTÜNE BULUNDU
Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.
Osman'ın bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede, şelalenin üst kısmında anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedeni bulundu.
Cenazeler savcı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ÖLÜM SEBEPLERİ NE?
Anne ile oğlunun nasıl öldükleri henüz bilinmiyor. Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın neden öldükleri, yapılacak otopsi ile netleşecek.
Kadın ile oğlunun, şelalenin olduğu sarp kayalık bölgeye nasıl indikleri merak ediliyor.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, anne ile oğlunun vücut bütünlüklerinin bozulmadığına işaret etti.
Helvacı'nın sinyal alınan ve 30 saniye açık kalan telefonu ile yaptığı görüşmeler de inceleme altına alındı.
Her ihtimali değerlendiren ekipler, otopsiden çıkacak ilk sonuçla soruşturmanın seyrine yön verecek.