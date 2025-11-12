Huriye Helvacı'nın ölümündeki sır: Ekipler kayıp cep telefonunu arıyor
12.11.2025 09:21
Son Güncelleme: 13.11.2025 11:21
NTV - Haber Merkezi
Huriye Helvacı ile oğlunun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ekipler, ormanlık arazide kadının cep telefonunu arıyor.
Kastamonu'da 2 Kasım günü kaybolan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı ölü bulundu.
Anne ile oğlunun nereye gittikleri, kimlerle görüştükleri ve nasıl öldükleri ekipler tarafından araştırılıyor.
Huriye Helvacı'ya ait telefonun kayıp olarak arandığı sırada üç kez sinyal verip, 30 saniye açık kaldığı tespiti ekiplerin yoğunlaştığı bulgular arasında yer alıyor.
Ekipler, ormanlık arazide kadına ait kayıp cep telefonunu arıyor.
Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmeler şöyle…
"ÇARŞIYA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI
Bozkurt'ta yaşayan Huriye Helvacı biri 5 diğeri 16 yaşında iki çocuk annesiydi.
Helvacı, 2 Kasım günü oğlu Osman'ı alıp evden çıktı, bazı yakınlarına çarşıya gittiğini söyledi.
Ancak bir daha dönmedi.
Ekipler anne ile oğlunu bulmak için seferber oldu.
Bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.
TELEFONU ÜÇ KEZ SİNYAL VERDİ
Huriye Helvacı'nın telefonu, kayıp olarak arandığı 2-4 Kasım tarihleri arasında üç kez sinyal verdi ve 30 saniye açık kaldı.
Ancak bu süreçte herhangi bir görüşme veya yazışma yapmadı.
Daraltılmış baz çalışması kapsamında, sinyal frekansının geldiği yön tespit edildi.
Aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.
DOKUZ GÜN SONRA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Aramalarda drone da kullanıldı.
Ancak dokuz gün boyunca herhangi bir ize ulaşılamadı.
Dün sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başlayan ekipler, 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenini Köseali Köyü yakınlarında, dere yatağındaki küçük bir şelalenin yanında olduğunu tespit etti.
Bölgeye ulaşan ekipler, küçük çocuğun cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.
Osman'ın bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede, şelalenin üst kısmında anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedeni bulundu.
Cenazeler savcı incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işleminin ardından, cenazeler yeniden Kastamonu'ya gönderildi.
KAYIP CEP TELEFONU SIRRI ÇÖZEBİLECEK Mİ?
Helvacı'nın sinyal alınan ve 30 saniye açık kalan telefonu ile yaptığı görüşmeler de inceleme altına alındı.
Bölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşan ekipler, cep telefonunu ise bulamadı.
Ekiplerin cep telefonunu arama çalışmaları sürüyor.
YARALANMA İZİ YOK
Anne ile oğlunun nasıl öldükleri henüz bilinmiyor. Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın neden öldükleri, yapılacak otopsi ile netleşecek.
Kadın ile oğlunun, şelalenin olduğu sarp kayalık bölgeye nasıl indikleri merak ediliyor.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, anne ile oğlunun vücut bütünlüklerinin bozulmadığına işaret etti.
Cenazelerin üzerinde yaralanma izi de bulunmuyor.
YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Küçük Osman'ın kaybolmadan önce kreşte çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Osman'ın kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montunu kreşte üzerine giydiği görüldü.