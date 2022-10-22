Hürkuş ve Atak helikopterinde kullanılacak silahlar tanıtıldı

İstanbul Fuar Merkezi'nde, 25- 28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Saha Expo Savunma Sanayi Fuarı' öncesi, Düzce'deki Sarsılmaz Silah Sanayi, fuarda sergileyeceği silahları tanıttı.
Fuarda Sarsılmaz tarafından üretilen Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre top, Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetre makineli tüfek, deniz tipi ağır makineli tüfek ile fanatik tabancalar ilk kez görücüye çıkacak.
Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, son dönemde Türkiye'de savunma sanayindeki gelişmelere değinerek,
"Savunma sanayi atakta. Gelişmiş ülkeler, savunma sanayisi gelişmiş ülkelerdir. Türkiye'de savunma sanayi çok büyük destek görüyor. Bu bastırılmış bir güçtü ve desteklenmesiyle savunma sanayi kendisini buldu. Çok hızlı koşuyoruz. Türkiye'de daha da önemlisi yurt dışından ithal edilenlerin çoğu Türkiye'de üretilmeye başlandı. Bu artı bir değer. Artı bir yandan da ihracat yapmak, bir yandan teknolojiyi takip etmek, teknolojiyi geliştirmek Türkiye'nin bir değeridir. Savunma sanayi, her ülkenin kendi gururudur. Türkiye'nin de kendi gururu savunma sanayi olmuştur" dedi.
Ayrıca açıklamaların ardından Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetrelik top, Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetrelik makineli tüfek ve deniz tipi ağır makineli tüfekle deneme atışları yapıldı.
Atışlar sırasındaki yüksek ses ve sarsıntı silahların gücünü gösterdi.