Hurma alırken bu 5 kurala dikkat: İçinin rengi bozulduğunun işareti

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma çeşitleri de tezgahta yerini aldı. Ramazan ayında en sık tercih edilen hurma çeşitleri arasında Medine hurmaları yer alıyor.



Medine hurmaları vücuda olan faydalarıyla biliniyor ve sağlık açısından çeşitli faydalar sunuryor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin’den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından Medine hurmaları bu nedenle daha fazla tercih ediliyor. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor.



Hurma fiyatları 200 ila 500 lira arasında değişiyor. Hurmaların fiyatı boyut ve kalitesine göre de değişiyor. Daha iri ve büyük hurmaların fiyatı biraz daha pahalı, ufak olanlarınki de uygun oluyor.



