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Hurma alırken bu 5 kurala dikkat: İçinin rengi bozulduğunun işareti

Ramazan ayının vazgeçilmezi iftar ve sahur sofraların olmazsa olmazı tezgahta yerini aldı. Ramazan ayında en sık tüketilen yiyeceklerden biri olan hurma sağlığıa faydalarıyla da biliniyor. Ancak hurma alırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, hurma alırken nelere dikkat edilmelidir?

Hurma alırken bu 5 kurala dikkat: İçinin rengi bozulduğunun işareti - 1

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma çeşitleri de tezgahta yerini aldı. Ramazan ayında en sık tercih edilen hurma çeşitleri arasında Medine hurmaları yer alıyor.

Medine hurmaları vücuda olan faydalarıyla biliniyor ve sağlık açısından çeşitli faydalar sunuryor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin’den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından Medine hurmaları bu nedenle daha fazla tercih ediliyor. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor.

Hurma fiyatları 200 ila 500 lira arasında değişiyor. Hurmaların fiyatı boyut ve kalitesine göre de değişiyor. Daha iri ve büyük hurmaların fiyatı biraz daha pahalı, ufak olanlarınki de uygun oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hurma alırken bu 5 kurala dikkat: İçinin rengi bozulduğunun işareti - 2

HURMA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İÇİ KOYU RENK OLMAMALI

Hurma almadan önce eğer imkanınız varsa ortadan ikiye bölün ve içinin ne renk olduğuna dikkat edin. Eğer içi koyu bir renkse bu hurmanın bozulmaya başladığının bir göstergesidir.


Hurma alırken bu 5 kurala dikkat: İçinin rengi bozulduğunun işareti - 3

DIŞI YAPIŞ YAPIŞ OLMAMALI

Bazı hurmaları elinize aldığınız zaman dışı yapış yapış olur ve elinizde sanki şerbetli bir tatlıya dokunmuş gibi bir his bırakır. İşte bu tarz hurmaların dış kısmı tatlı olsun diye işlem görmüştür. Bu sebeple dışı yapış yapış olan hurmalardan uzak durmanız gerekir.


Hurma alırken bu 5 kurala dikkat: İçinin rengi bozulduğunun işareti - 4

DIŞI PARLAK OLMAMALI

Doğada yetişen hiçbir meyvenin kabuğu parıl parıl parlamadığı gibi hurmanın da parlamaz. Ancak maalesef satıcılar ürünlerini satmak adına bazı tekniklerle hurmanın daha iştah açıcı durması için dış yüzeyini parlatıyor. Bu sebeple dışı parıl parıl parlayan hurmadan da uzak durulması gerekiyor.


Hurma alırken bu 5 kurala dikkat: İçinin rengi bozulduğunun işareti - 5

GLİKOZ İÇERMEMELİ

Açıkta satın aldığınız hurmalarda bu durumu tespit edebilmeniz oldukça zor olsa da pakette aldığınız ürünlerin ambalajında mutlaka neler içerdiği yazmak zorunda. Bu sebeple eğer ambalajlı hurma tercih ediyorsanız glikozla tatlandırılmadığından emin olmalısınız. Aksi halde hurma size faydadan çok zarar verecektir.


Hurma alırken bu 5 kurala dikkat: İçinin rengi bozulduğunun işareti - 6

SOĞUK ORTAMDA SAKLANMIŞ OLMALI

Her ne kadar sıcak iklim şartlarına alışkın bir meyve olsa da uzun yollardan geldiğinden dolayı ve kurtlanma ihtimalinden dolayı hurmanın soğuk ortamda muhafaza edilmesi çok önemli. Bu sebeple aldığınız hurmanın hangi şartlarda saklandığına dikkat ederseniz bozuk gıda alma ihtimali düşecektir.

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