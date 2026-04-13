Hüsamettin Cindoruk son yolculuğuna uğurlandı
13.04.2026 17:08
NTV - Haber Merkezi
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Türk siyasetinin 70 yılına tanıklık eden Cindoruk'un cenazesi siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.
İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından 25 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılan eski TBMM başkanlarından Hüsamettin Cindoruk (92), 11 Nisan Cumartesi günü hayatını kaybetti.
Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Törende Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ve çocukları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelenler aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Namaz vakti Cindoruk'un naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak camiye getirilirken, görevli polisler tabutun başında nöbet tuttu. Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk, dua ederken, çocukları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, omuz verdiği tabut, tören mangası eşliğinde cenaze aracına bindirildi.
Cindoruk'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Hüsamettin Cindoruk'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski bakanlardan Cavit Çağlar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile siyaset dünyasından isimler ve vatandaşlar da katıldı.
KILIÇDAROĞLU ÖZGÜR ÖZEL İLE TOKALAŞMADI
Törene katılan isimlerden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önünden geçerken tokalaşmaması dikkat çekti.
ÖZEL: ORTAMIN AŞIRI KALABALIKLIĞI YÜZÜNDEN OLACAK BİR DALGINLIKTIR
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel "Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi bir durumu normalde yok. Cenaze ortamı çok kalabalık. Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten yani her fırsatta görüşüyoruz konuşuyoruz onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalıklığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz." dedi.
HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?
1933 yılında İzmir'de doğan Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Parti'den Doğru Yol Partisi'ne merkez sağın önemli isimlerinden biriydi.
YASSIADA YARGILAMALARINDA AVUKATLIK YAPMIŞTI
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cindoruk'un Demokrat Parti Gençlik kollarında başladığı siyaset yaşamı Yassıada mahkemelerinden de geçti, Zincirbozan'dan da. Hüsamettin Cindoruk, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yassıada yargılamalarında 18 Demokrat Partili'nin avukatlığını yaptı.
Yüksek Adalet Divanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iki buçuk ay hapis cezasına çarptırılan Cindoruk, 1980 darbesine kadar Adalet Partisi ve Demokratik Parti'de siyaset yaptı. Hüsamettin Cindoruk, darbeden sonra Süleyman Demirel ile birlikte Zincirbozan'da tutulanlardan biriydi.
Cindoruk, siyaset yolculuğuna 1985 yılında Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı ile devam etti, Genel Başkanlık koltuğunu siyasi yasağının bitmesinin ardından Süleyman Demirel'e bıraktı. Cindoruk 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.
VEKALETEN CUMHURBAŞKANLIĞI YAPMIŞTI
Hüsamettin Cindoruk, uzun süre siyasi yol arkadaşlığı yaptığı Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasının ardından Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na aday olmadı.
KURDUĞU DTP, 28 ŞUBAT SONRASI KOALİSYON ORTAĞI OLMUŞTU
Genel Başkanlık koltuğuna Tansu Çiller'in oturmasının ardından DYP'den ayrılarak 1997 yılında, partiden ayrılan milletvekilleriyle birlikte Demokrat Türkiye Partisi'ni (DTP) kurdu. Şemsiye logosuyla bilinen partisi 28 Şubat sürecinde, Refahyol hükümetinin düşürülmesinin ardından kurulan Anasol-D hükümetinin, Anavatan ve Demokratik Sol Parti ile birlikte ortağı oldu. Kabinede yer almadı, Başbakan Yardımcılığını İsmet Sezgin yürüttü ama Cindoruk'un partisi süreçte kritik bir rol oynadı. Cindoruk, 1999'da seçimlerde partisinin baraj altında kalması üzerine Genel Başkanlık görevinden ayrıldı.
Siyasete uzun bir ara veren Hüsamettin Cindoruk, 16 Mayıs 2009 tarihinde Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Cindoruk, Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'nin Demokrat Parti çatısı altında birleşmesinde etkin bir rol oynadı. Hüsamettin Cindoruk, birleşmenin ardından 2011 yılına kadar Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevini yürüttü.