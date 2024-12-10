Husumetli aileler arasında kavga: 6 aylık hamile Şahide öldü

Olay sırasında kim tarafından ateşlenildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.N. ile Şahide Zurnacı'ya isabet etti.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Zurnacı karnındaki bebek ile hayatını kaybetti, E.N.'nin tedavisi sürüyor.