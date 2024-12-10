Husumetli aileler arasında kavga: 6 aylık hamile Şahide öldü
Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 6 aylık hamile Şahide Zurnacı karnındaki bebeği ile yaşamını yitirdi. Kavgada 11 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 8 şüpheli gözaltına alındı.
Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa ve bıçaklarla saldırdı.