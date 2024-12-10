Husumetli aileler arasında kavga: 6 aylık hamile Şahide öldü

Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 6 aylık hamile Şahide Zurnacı karnındaki bebeği ile yaşamını yitirdi. Kavgada 11 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Husumetli aileler arasında kavga: 6 aylık hamile Şahide öldü - 1

Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

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Husumetli aileler arasında kavga: 6 aylık hamile Şahide öldü - 2

Olay sırasında kim tarafından ateşlenildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.N. ile Şahide Zurnacı'ya isabet etti.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Zurnacı karnındaki bebek ile hayatını kaybetti, E.N.'nin tedavisi sürüyor.

Husumetli aileler arasında kavga: 6 aylık hamile Şahide öldü - 3

Şahide Zurnacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şüpheli 8 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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