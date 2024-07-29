Husumetliler ortalığı birbirine kattı: Polise ateş açıldı

"HEYECANLANDIM"

İ.G., ifadesinde, "Aramızda eskiden husumet vardı. Onu görünce tekrar kavga başladı, olay oldu. Polisi görünce heyecanlandım, birkaç el rastgele ateş ettikten sonra silahı olay yerine yakın bir yere atıp, arkadaşım A.T. ile kaçtık" dedi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan tedavisi süren Kemal A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.