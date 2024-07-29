Husumetliler ortalığı birbirine kattı: Polise ateş açıldı

Konya'da parkta tartıştığı aralarında husumet olan Kemal A.'yı yaraladıktan sonra gelen polis ekiplerine tabanca ile ateş açan İ.G. ve yanındaki arkadaşı A.T. yakalandı. Şüpheliler ifadesinde "Polisi görünce heyecanlandım." dedi.

Husumetliler ortalığı birbirine kattı: Polise ateş açıldı - 1

Selçuklu ilçesi Şefik Can Caddesi Şefik Can Parkı'nda Kemal A., parkta tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kemal A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Husumetliler ortalığı birbirine kattı: Polise ateş açıldı - 2

POLİSE ATEŞ AÇTI

Saldırgan kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerine ateş edip kaçtı.

Tabancadan çıkan mermiler polise isabet etmezken saldırganın yakındaki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nun bahçesine girdiği belirlendi.

Husumetliler ortalığı birbirine kattı: Polise ateş açıldı - 3

Bölgeye sevk edilen çok sayıda takviye ekibin, okulun bahçesinde yaptığı aramada bir adet tabanca ele geçirildi. Daha sonra saldırganın okulun içine girme ihtimali üzerine çevredeki merdiven yardımıyla pencereden içeri gözlendi.

Husumetliler ortalığı birbirine kattı: Polise ateş açıldı - 4

Bu sırada saldırganın arka sokaktaki Hoşgörü Anaokulu'nun bahçesinde saklandığı ihbarı sonrası polis, koşarak belirtilen yere gitti. İncelemede, saldırganın izine rastlanılamadı. Haber verilmesi üzerine okula gelen müdürün yardımıyla güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Görüntülerde, saldırganın okulun bahçe duvarından atlayıp kaçtığını görüldü.

Husumetliler ortalığı birbirine kattı: Polise ateş açıldı - 5

SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Şubesi ekipleri de saldırganın İ.G. olduğunu ve Işıklar Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, İ.G. ve olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı A.T.'yi gözaltına aldı.

Husumetliler ortalığı birbirine kattı: Polise ateş açıldı - 6

"HEYECANLANDIM"

İ.G., ifadesinde, "Aramızda eskiden husumet vardı. Onu görünce tekrar kavga başladı, olay oldu. Polisi görünce heyecanlandım, birkaç el rastgele ateş ettikten sonra silahı olay yerine yakın bir yere atıp, arkadaşım A.T. ile kaçtık" dedi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan tedavisi süren Kemal A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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