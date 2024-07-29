Husumetliler ortalığı birbirine kattı: Polise ateş açıldı
Konya'da parkta tartıştığı aralarında husumet olan Kemal A.'yı yaraladıktan sonra gelen polis ekiplerine tabanca ile ateş açan İ.G. ve yanındaki arkadaşı A.T. yakalandı. Şüpheliler ifadesinde "Polisi görünce heyecanlandım." dedi.
Selçuklu ilçesi Şefik Can Caddesi Şefik Can Parkı'nda Kemal A., parkta tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kemal A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.