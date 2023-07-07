Husumetlileri göç ettiği yerde vurdu

Mersin’in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde oturan Yavuz Kazan, 2 yıl önce husumetlileri ile tartışınca ailesi ile Tarsus ilçesine göç etti.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'ne ailesi ile yerleşen Kazan, saat 07.30 sıralarında evinin önünde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı.