Husumetlileri göç ettiği yerde vurdu
Mersin’in Tarsus ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Yavuz Kazan yaşamını yitirdi. Kazan’ın iki yıl önce husumetlilerinden kaçarak Tarsus'a göç ettiği öğrenildi. Kazan’ı vuranların kaçtığı husumetlileri olduğu belirtildi.
Mersin’in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde oturan Yavuz Kazan, 2 yıl önce husumetlileri ile tartışınca ailesi ile Tarsus ilçesine göç etti.
Yarbay Şemsettin Mahallesi'ne ailesi ile yerleşen Kazan, saat 07.30 sıralarında evinin önünde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı.