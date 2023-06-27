Husumetlilerine ateş etti, arkadaşını vurdu
İstanbul’un Güngören ilçesinde 2 kişiden biri, motosiklet üzerindeki husumetlilerini silahla vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Tetiği çeken kişi olay yerinden kaçarken, vurulan kişi ise arkadaşının husumetlileri tarafından dövüldü.
Güngören’de husumetlilerine ateş eden bir kişi yanlışlıkla arkadaşını vurdu.
Olay, dün öğle saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 07 AFP 686 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi, yolda husumetlilerini gördü.