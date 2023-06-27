Husumetlilerine ateş etti, arkadaşını vurdu

İstanbul’un Güngören ilçesinde 2 kişiden biri, motosiklet üzerindeki husumetlilerini silahla vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Tetiği çeken kişi olay yerinden kaçarken, vurulan kişi ise arkadaşının husumetlileri tarafından dövüldü.

Husumetlilerine ateş etti, arkadaşını vurdu - 1

Güngören’de husumetlilerine ateş eden bir kişi yanlışlıkla arkadaşını vurdu.

Olay, dün öğle saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 07 AFP 686 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi, yolda husumetlilerini gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Husumetlilerine ateş etti, arkadaşını vurdu - 2

Otomobilin yolcu koltuğunda oturan belindeki silahı çıkartarak husumetlilerine ateş etmek isterken yanındaki arkadaşını vurduktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Husumetlilerine ateş etti, arkadaşını vurdu - 3

Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet üzerindeki 2 kişi de bu kez silahla yaralı kişiyi otomobilden indirerek dövmeye başladı.

Husumetlilerine ateş etti, arkadaşını vurdu - 4

Motosikletliler daha sonra aynı motosikletle olay yerinden kaçtı.

Husumetlilerine ateş etti, arkadaşını vurdu - 5

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER