Husumetlisi diye yanındaki kişiyi ensesinden vurarak öldürdü

Bursa'da arkadaşıyla yürüdüğü esnada ensesinden vurularak öldürülen kişinin cinayet zanlısının yanlış kişiyi vurduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı cezaevine gönderildi.

Husumetlisi diye yanındaki kişiyi ensesinden vurarak öldürdü - 1

Cinaye, Bursa'nın en işlek caddelerinden Altıparmak Caddesi üzerinde yaşandı. Arkadaşı Mertcan B. ile birlikte cadde üzerinde Millet Bahçesi istikametine doğru yürüyen Hüseyin Uzun'un (25) arkasından gelen bir kişi, tabanca ile ensesine ateş etti. Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü. Hüseyin Uzun'un vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı Mertcan B. ise koşarak canını zor kurtardı.

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Husumetlisi diye yanındaki kişiyi ensesinden vurarak öldürdü - 2

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Yanında arkadaşı öldürülen Mertcan B. gözaltına alındı.

Husumetlisi diye yanındaki kişiyi ensesinden vurarak öldürdü - 3

Olay yerinden motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit etti. M.Ç olduğu öğrenilen saldırgan, polisin titiz çalışması sonucu 2 saatte yakalandı. Kamil zanlısının ifadesi kan dondurdu.

Husumetlisi diye yanındaki kişiyi ensesinden vurarak öldürdü - 4

Katil zanlısı ifadesinde, "Aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini takibe aldım. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. Mertcan'ı vuracaktım, yanlış kişiyi vurdum” dediği öğrenildi.

Husumetlisi diye yanındaki kişiyi ensesinden vurarak öldürdü - 5

Hüseyin Uzun ve yürüdüğü arkadaşı Mertcan B.'nin saldırıya uğradığı anlar kaydedildi. Güvenlik kameralarısı görüntülerinde Hüseyin Uzun'un saldırıya uğradığı esnada Mertcan B.'nin kaçtığı görüldü.

İfadesi tamamlanan M.Ç sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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