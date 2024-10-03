Husumetlisi diye yanındaki kişiyi ensesinden vurarak öldürdü

Cinaye, Bursa'nın en işlek caddelerinden Altıparmak Caddesi üzerinde yaşandı. Arkadaşı Mertcan B. ile birlikte cadde üzerinde Millet Bahçesi istikametine doğru yürüyen Hüseyin Uzun'un (25) arkasından gelen bir kişi, tabanca ile ensesine ateş etti. Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü. Hüseyin Uzun'un vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı Mertcan B. ise koşarak canını zor kurtardı.