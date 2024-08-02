Husumetlisini 7 kurşunla öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: “Bana zarar vereceğini anlayınca silahımı ateşledim”

“RESMEN DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM”

Recep Kızıltepe’nin mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Aydemir’in kendisine hayvan ticareti için ortaklık teklif ettiğini söyleyen Kızıltepe, “Serhat ile Kırşehirli olmam sebebiyle tanışıyorduk. Kendisi bana hayvan ticaretiyle uğraştığını benimle de ortak olmak istediğini söyledi. Güzel kazanç sağlayacağımızı anlattı. Anlattıkları aklıma yattı ve kabul ettim. Çeşitli zaman dilimlerinde sürekli benden para talep ediyordu. Ben de her istediğinde para veriyordum. Bir gün hesap yaptım ve kendisine yaklaşık 1 milyon lira ödeme yapmışım. Defalarca kendisine bu paraların hesabını sorduğumda çeşitli bahanelerle konuştuğumuz yerlerden kaçıyordu. Baktım, resmen dolandırıldığımı anladım. Ortada ortaklık namına hiçbir şey yok.” dedi.