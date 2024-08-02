Husumetlisini 7 kurşunla öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: “Bana zarar vereceğini anlayınca silahımı ateşledim”
Kırşehir’de husumetlisi Serdar Aydemir’i eşi ve 2 çocuğunun gözleri önünde 7 kurşunla öldüren polis memuru Recep Kızıltepe’nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Aydemir’in kendisini dolandırdığını anlatan Kızıltepe, “Konuşmaya ve paramı istemeye gittim. Onun bana zarar vereceğini anlayınca silahımı ateşledim.” dedi.
Kırşehir’de husumetlisini 7 kurşunla öldüren polis memurunun mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.
Olay, 25 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında Medrese Mahallesi 56’ncı Sokak’taki Emre Apartmanı’nda meydana geldi.
Batman’da görevli polis memuru Recep Kızıltepe, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere izin alıp, Kırşehir’e geldi.
Aydemir’in evine giden Kızıltepe, iddiaya göre zile bastıktan sonra “Polis, açın kapıyı.” dedi.
Recep Kızıltepe, kapıyı açan Aydemir’e eşinin ve çocuklarının gözü önünde 7 el ateş etti.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.