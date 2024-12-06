Husumetlisini öldürüp polise teslim oldu

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden uzaklaşan Ferdi Y., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, Eskice köyünde olduğunu ve teslim olmak istediğini söyledi.

Köye giden polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.