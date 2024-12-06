Husumetlisini öldürüp polise teslim oldu

Çorum’da bir kişi alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu adamı öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayan katil zanlısı, teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen polis, adamı gözaltına aldı.

Husumetlisini öldürüp polise teslim oldu - 1

Çorum’da husumetlisini öldüren adam, polise teslim oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3’üncü Sokak’ta meydana geldi.

Ferdi Y., alacak meselesinden husumetli olduğu nakliyecilik yapan Ayhan Doğan’ın iş yerine geldi.

Taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Husumetlisini öldürüp polise teslim oldu - 2

Tartışmanın büyümesiyle Ferdi Y., Ayhan Doğan’ı bıçaklayıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Doğan’ın cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Husumetlisini öldürüp polise teslim oldu - 3

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden uzaklaşan Ferdi Y., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, Eskice köyünde olduğunu ve teslim olmak istediğini söyledi.

Köye giden polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
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