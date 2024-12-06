Husumetlisini öldürüp polise teslim oldu
Çorum’da bir kişi alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu adamı öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayan katil zanlısı, teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen polis, adamı gözaltına aldı.
Çorum’da husumetlisini öldüren adam, polise teslim oldu.
Olay, saat 01.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3’üncü Sokak’ta meydana geldi.
Ferdi Y., alacak meselesinden husumetli olduğu nakliyecilik yapan Ayhan Doğan’ın iş yerine geldi.Taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı.