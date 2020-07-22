Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da üniversite eğitimi görürken henüz 27 yaşında vahşice katledilen Pınar Gültekin memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

DHA 22.07.2020 - 18:50

Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 1
Pınar Gültekin'in ardından geriye gözyaşı kaldı.
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 2
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından Hizan'a getirildi.
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 3
Burada araçtan indirilen Gültekin'in cenazesi, kadınlar tarafından Hizan Bediüzzaman Ulu Camisi önüne taşındı.
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 4
Burada İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından Gültekin'in cenazesi, Hizan'ın Gayda köyündeki mezarlığa götürüldü.
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 5
Gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verilen Gültekin'in cenaze törenine, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gültekin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 6
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 7
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 8
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 9
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 10
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 11
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 12
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 13
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 14
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 15
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 16
Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - 17

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER