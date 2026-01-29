Huzurevindeki cinayette ölen 3 kişi için sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi

Sanık İzzettin Süğüt, ilk duruşmada verdiği beyanında huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını iddia etti ve “Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu, televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum” şeklinde savunma yaptı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Görülen davanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına çıkan sanık İzzettin Süğüt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Süğüt'ün Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı tasarlayarak, Ahmet Özdemirel'i ise canavarca hislerle öldürdüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Karar duruşmasında beraatını ve tahliyesini isteyen sanık hakkında mahkeme heyeti, tasarlayarak ve canavarca hislerle kasten öldürme suçundan 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.