Huzurevindeki cinayette ölen 3 kişi için sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi
29.01.2026 10:43
İHA
Antalya'da hakkında tutanak tutulması nedeniyle 4,5 yıldır kaldığı huzurevinden çıkartılacağı gün 3 kişiyi meyve bıçağıyla öldürmekten yargılanan sanık, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 3 Mayıs 2024'te Döşemealtı ilçesinde bulunan Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşandı. Yaklaşık 4,5 yıldır bahsi geçen huzurevinde kalan İzzettin Süğüt, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen huzurevi sakini Selçuk Goncegül'e uyku esnasında meyve bıçağıyla saldırdı. Gürültüleri duymasıyla odaya gelen diğer huzurevi sakinlerinden Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'i de bıçaklayan Süğüt, olayın ardından yangın merdiveninden kaçarak uzaklaştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi huzurevine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda bıçaklanan yaralanan Özdemirel ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan İzzettin Süğüt ise, polis ekipleri tarafından Yeşilbayır mahallesi, Atatürk caddesi üzerinde yakalandı. Huzurevinde yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında tutanak tutulduğu ve tahliye süresi uzatılan odasından çıkışının kesinleştiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin altından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Süğüt'ün elinde bıçakla koridorda güvenlikle karşılaşması ve görevlinin yere düşmesiyle Süğüt'ün peşinden gittiği anlar kaydedildi.
Sanık İzzettin Süğüt, ilk duruşmada verdiği beyanında huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını iddia etti ve “Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu, televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum” şeklinde savunma yaptı.
İNDİRİM UYGULANMADI
Görülen davanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına çıkan sanık İzzettin Süğüt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Süğüt'ün Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı tasarlayarak, Ahmet Özdemirel'i ise canavarca hislerle öldürdüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Karar duruşmasında beraatını ve tahliyesini isteyen sanık hakkında mahkeme heyeti, tasarlayarak ve canavarca hislerle kasten öldürme suçundan 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.