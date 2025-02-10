İBB 1532 memur alımı başvuruları başladı: İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) 1532 memur için başvuru başladı Adaylar, yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.Peki, İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB memur alımı başvuru şartları neler?
İBB, belediyenin birimlerinde istihdam edilmek üzere 1.532 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapılacak. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplamda 1.532 memur alımı gerçekleştirecek.