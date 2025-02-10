İBB 1532 memur alımı başvuruları başladı: İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

SINAV SÜRECİ VE KOŞULLAR

Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınavlara çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.



Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler ayrıca İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.