İBB 1532 memur alımı başvuruları başladı: İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) 1532 memur için başvuru başladı Adaylar, yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.Peki, İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB memur alımı başvuru şartları neler?

İBB 1532 memur alımı başvuruları başladı: İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

İBB, belediyenin birimlerinde istihdam edilmek üzere 1.532 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapılacak. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplamda 1.532 memur alımı gerçekleştirecek.

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İBB 1532 memur alımı başvuruları başladı: İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? - 2

İBB MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alımlar kapsamında 785 İtfaiye Eri, 315 Zabıta Memuru ve 432 diğer unvanlarda memur kadrosu için başvuru alınacak. Başvurular, (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden 10/02/2025 - 16/02/2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek.

İBB 1532 memur alımı başvuruları başladı: İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? - 3

SINAV SÜRECİ VE KOŞULLAR

Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınavlara çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.

Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler ayrıca İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.

İBB 1532 memur alımı başvuruları başladı: İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? - 4

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Her unvan için gerekli nitelikler, KPSS puan türü ve taban puan şartları İBB’nin ilan sayfasında yer alıyor.

İBB, bu alımla kentin ihtiyaçlarına uygun personel kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. Memur adaylarının şartları dikkatle incelemesi ve başvurularını eksiksiz tamamlaması önem taşıyor.

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