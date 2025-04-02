İBB 2.taksit ödemelerinin tarihi açıklandı: İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ''Genç Üniversiteli Bursu'' kapsamında maddi açıdan zorluk çeken öğrencilere 15 bin liralık maddi yardım veriliyor. İBB tarafından sunulan bursu almaya hak kazanan öğrenciler, 2.taksit ödemelerinin tarihini merak ediyordu. İBB 2.taksit ödemelerinin tarihi açıklandı.

İBB 2.taksit ödemelerinin tarihi açıklandı: İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman? - 1

100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2 taksitle 15 bin TL ödeme yapılacağı açıklanmıştı. Burs ödemelerinin ilk kısmı ocak ayında tamamlandı. İBB 2.taksit ödemelerinin tarihine yönelik açıklama geldi.

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İBB 2.taksit ödemelerinin tarihi açıklandı: İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman? - 2

İBB 2.TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İBB 2.taksit ödemeleri için tarih verdi. İBB 2.taksit ödemeleri 3 Nisan Perşembe günü yapılacak.

İBB 2.taksit ödemelerinin tarihi açıklandı: İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman? - 3

İmamoğlu yaptığı açıklamada; "Genç üniversitelilere güzel haber vereyim.

100 bin öğrencimize sağladığımız 15 bin TL'lik bursun ikinci taksiti yarın hesaplarınıza yatıyor. İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcamaya devam edeceğiz.

Hiç kimse tereddüt etmesin; yurtlar, burslar, kreşler, kent lokantaları, halk süt, anne kart, metroların yapımı, yaşam vadilerinin yapımı, istihdam ofisleri, sosyal ve üretim destek projeleri, şehri canladıran restorasyon projeleri... tıkır tıkır işlemeye devam ediyor.

Not: Yakın gelecekte bu projeleri tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

İBB 2.taksit ödemelerinin tarihi açıklandı: İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman? - 4

İBB BURS ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

İBB eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde verdikleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Burs ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, kullandıkları bankaların müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılığından burs ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

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