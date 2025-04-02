İBB 2.taksit ödemelerinin tarihi açıklandı: İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman?

İmamoğlu yaptığı açıklamada; "Genç üniversitelilere güzel haber vereyim.



100 bin öğrencimize sağladığımız 15 bin TL'lik bursun ikinci taksiti yarın hesaplarınıza yatıyor. İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcamaya devam edeceğiz.



Hiç kimse tereddüt etmesin; yurtlar, burslar, kreşler, kent lokantaları, halk süt, anne kart, metroların yapımı, yaşam vadilerinin yapımı, istihdam ofisleri, sosyal ve üretim destek projeleri, şehri canladıran restorasyon projeleri... tıkır tıkır işlemeye devam ediyor.



Not: Yakın gelecekte bu projeleri tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.