İBB 2.taksit ödemelerinin tarihi açıklandı: İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ''Genç Üniversiteli Bursu'' kapsamında maddi açıdan zorluk çeken öğrencilere 15 bin liralık maddi yardım veriliyor. İBB tarafından sunulan bursu almaya hak kazanan öğrenciler, 2.taksit ödemelerinin tarihini merak ediyordu. İBB 2.taksit ödemelerinin tarihi açıklandı.
100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2 taksitle 15 bin TL ödeme yapılacağı açıklanmıştı. Burs ödemelerinin ilk kısmı ocak ayında tamamlandı. İBB 2.taksit ödemelerinin tarihine yönelik açıklama geldi.