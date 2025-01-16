İBB 2025 toplu taşıma zamlı tarifeleri: Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?

ZAMLI BİLET ÜCRETLERİ

Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27'ye, öğrenci 9,76 liradan 13,18'e, indirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33'e çıktı. Tam mavi kart aylık ücreti 1570 liradan 2 bin 120'ye, öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan 381'e, metrobüs tam parkur ücreti 29,69 liradan 40,08'e yükseldi.



Marmaray elektronik bilet ücretleri de yüzde 35 zamla 20 liradan 27'ye, tam parkur 44,27 liradan 59,76'ya çıktı.