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İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İBB Başkan vekili adayları kimler, belli oldu mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı. Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasından tutuksuz yargılanmasına karar verilirken yolsuzluk soruşturmasından ise tutuklandı. Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan’a verilmişti. İstanbul Valiliği ise başkan vekili seçim tarihini duyurdu. İBB Belediye meclis üyelerinin oylarıyla yeni vekil belirlenecek. Peki İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman, adaylar kimler? İşte, seçime ilişkin yapılan açıklama…

İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İBB Başkan vekili adayları kimler, belli oldu mu? - 1

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Marmara Cezaevine (Silivri) sevk edilen İmamoğlu’nun “suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandığı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekilini seçmek üzere toplanacak. Peki İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İşte, İBB Başkan vekili seçimi tarihi…

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İBB Başkan vekili adayları kimler, belli oldu mu? - 2

İBB BAŞKAN VEKİLİ 2025 SEÇİMİ NE ZAMAN?

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından vekalet görevi Nuri Aslan’a verilmişti.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçiminin yapılacağı tarihi duyurdu.

İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İBB Başkan vekili adayları kimler, belli oldu mu? - 3

Valilikten yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılması sebebiyle 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere toplanmalarının uygun görüldüğü aktarıldı.

İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İBB Başkan vekili adayları kimler, belli oldu mu? - 4

İBB BAŞKAN VEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 314 üye bulunurken CHP’nin 185, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6 ve BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkan vekili adayı olarak göstereceği isim henüz belli olmadı. CHP kulislerinde Hasan Akgün ve Sinem Dedetaş isimlerinin aday olabileceği iddia edildi.

Toplantıda meclis üyeleri oylarıyla yeni başkan vekili seçilecek. Mevzuatta yer alan bilgiye göre İBB Başkan vekili, başkanın görev süresi boyunca vekillik görevini üstlenecek.

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