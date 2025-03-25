İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İBB Başkan vekili adayları kimler, belli oldu mu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı. Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasından tutuksuz yargılanmasına karar verilirken yolsuzluk soruşturmasından ise tutuklandı. Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan’a verilmişti. İstanbul Valiliği ise başkan vekili seçim tarihini duyurdu. İBB Belediye meclis üyelerinin oylarıyla yeni vekil belirlenecek. Peki İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman, adaylar kimler? İşte, seçime ilişkin yapılan açıklama…
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Marmara Cezaevine (Silivri) sevk edilen İmamoğlu’nun “suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandığı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekilini seçmek üzere toplanacak. Peki İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İşte, İBB Başkan vekili seçimi tarihi…