İBB Başkan vekili seçimi adayları 2025 açıklandı mı? İBB geçiçi başkanı kim olacak, seçim ne zaman, saat kaçta?
İBB Başkan vekili seçimi için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk soruşturması” kapsamında tutuklanırken terör soruşturmasından ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada İBB geçici başkanlık seçim tarihi duyurulmuştu. Başkan vekaleti görevini şimdilik İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan yönetirken seçimin ardından koltuğun geçici sahibi belli olacak. İBB Meclisi’nde bulunan 314 üyenin oyuyla geçici başkan seçilecek. Peki İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İBB geçici başkan adayı kimler? İşte, seçime ilişkin bilgiler…
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Marmara Cezaevine (Silivri) sevk edilen İmamoğlu’nun “suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandığı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekilini seçmek üzere toplanacak. Peki İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İşte, İBB Başkan vekili seçimi tarihi…