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İBB Başkan vekili seçimi adayları 2025 açıklandı mı? İBB geçiçi başkanı kim olacak, seçim ne zaman, saat kaçta?

İBB Başkan vekili seçimi için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk soruşturması” kapsamında tutuklanırken terör soruşturmasından ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada İBB geçici başkanlık seçim tarihi duyurulmuştu. Başkan vekaleti görevini şimdilik İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan yönetirken seçimin ardından koltuğun geçici sahibi belli olacak. İBB Meclisi’nde bulunan 314 üyenin oyuyla geçici başkan seçilecek. Peki İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İBB geçici başkan adayı kimler? İşte, seçime ilişkin bilgiler…

İBB Başkan vekili seçimi adayları 2025 açıklandı mı? İBB geçiçi başkanı kim olacak, seçim ne zaman, saat kaçta? - 1

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Marmara Cezaevine (Silivri) sevk edilen İmamoğlu’nun “suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandığı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekilini seçmek üzere toplanacak. Peki İBB Başkan vekili seçimi 2025 ne zaman? İşte, İBB Başkan vekili seçimi tarihi…

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB Başkan vekili seçimi adayları 2025 açıklandı mı? İBB geçiçi başkanı kim olacak, seçim ne zaman, saat kaçta? - 2

İBB BAŞKAN VEKİLİ 2025 SEÇİMİ NE ZAMAN?

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından vekalet görevi Nuri Aslan’a verilmişti.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçiminin yapılacağı tarihi duyurdu.

İBB Başkan vekili seçimi adayları 2025 açıklandı mı? İBB geçiçi başkanı kim olacak, seçim ne zaman, saat kaçta? - 3

Valilikten yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılması sebebiyle 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere toplanmalarının uygun görüldüğü aktarıldı.

İBB Başkan vekili seçimi adayları 2025 açıklandı mı? İBB geçiçi başkanı kim olacak, seçim ne zaman, saat kaçta? - 4

İBB BAŞKAN VEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 314 üye bulunurken CHP’nin 185, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6 ve BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkan vekili adayı olarak göstereceği isim henüz belli olmadı. CHP kulislerinde Hasan Akgün ve Sinem Dedetaş isimlerinin aday olabileceği iddia edildi.

Toplantıda meclis üyeleri oylarıyla yeni başkan vekili seçilecek. Mevzuatta yer alan bilgiye göre İBB Başkan vekili, başkanın görev süresi boyunca vekillik görevini üstlenecek.

CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyeler Kanunu'nun 5216. maddesine vurgu yaparken büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamıyor.

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