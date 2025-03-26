İBB Başkan vekili seçimi adayları 2025 açıklandı mı? İBB geçiçi başkanı kim olacak, seçim ne zaman, saat kaçta?

İBB BAŞKAN VEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 314 üye bulunurken CHP’nin 185, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6 ve BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkan vekili adayı olarak göstereceği isim henüz belli olmadı. CHP kulislerinde Hasan Akgün ve Sinem Dedetaş isimlerinin aday olabileceği iddia edildi.



Toplantıda meclis üyeleri oylarıyla yeni başkan vekili seçilecek. Mevzuatta yer alan bilgiye göre İBB Başkan vekili, başkanın görev süresi boyunca vekillik görevini üstlenecek.





CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyeler Kanunu'nun 5216. maddesine vurgu yaparken büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamıyor.



