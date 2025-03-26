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İBB Başkanlıkvekili seçimi canlı yayınlanacak mı? İBB Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

İBB Başkanvekili seçimi için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından seçilecek yeni başkanvekili, İmamoğlu’nun görev süresi boyunca İBB’de başkanvekilliği görevini üstlenecek. Göreve geçici olarak getirilen Nuri Aslan, en kuvvetli aday olarak gösterilirken gözler seçime çevrildi. Geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan yerel seçimde Belediye Meclisi’nde çoğunluk CHP’nin elinde bulunuyor. Belediye Meclisi üye oylarıyla başkanvekili seçimi yapılacak. Peki İBB Başkanvekili seçimi canlı yayınlanacak mı? İBB Başkanvekili seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte, seçim sürecine ilişkin bilgiler…

İBB Başkanlıkvekili seçimi canlı yayınlanacak mı? İBB Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? - 1

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki farklı soruşturmadan ifade verirken. Mahkeme İmamoğlu’nun terör suçlamasından tutuksuz yargılanmasına karar verdi. “Yolsuzluk” suçlamasından ise tutuklanmasına karar verilen İmamoğlu’nun yerine yeni başkanvekili bugün seçilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği için birçok ismin adı geçerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyesinin başkanvekili olacağını aktardı. Belediye başkanvekili seçimini takip etmek isteyenler ise canlı yayın bilgisini sorguluyor. Peki İBB Başkanvekili seçimi 2025 ne zaman, saat kaçta ve canlı yayınlanacak mı? 

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB Başkanlıkvekili seçimi canlı yayınlanacak mı? İBB Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? - 2

İBB BAŞKANVEKİLİ 2025 SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırıldı. Yönetmelik gereği görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine başkanvekili seçimi yapılacak.

İBB Başkanvekili seçim tarihi, İstanbul Valiliği tarafından açıklanmıştı. İBB Başkanvekili seçimi bugün (26 Mart) saat 13.00’da gerçekleştirilecek.

İBB Başkanlıkvekili seçimi canlı yayınlanacak mı? İBB Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? - 3

İBB BAŞKANVEKİLİ NASIL SEÇİLECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi, belediye meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek. 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti. Tutuklama kararları sonrasında CHP’nin üye sayısı 176’ya düşerken AK Parti’nin ise 120 üyesi bulunuyor. MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve mecliste bir de bağımsız üye bulunuyor.

İBB Başkanlıkvekili seçimi canlı yayınlanacak mı? İBB Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? - 4

2025 İBB BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ CANLI YAYINLANACAK MI?

İBB Başkanvekili seçimi kapalı oylama yöntemiyle belirlenecek. Birçok haber kanalı ve ajansın başkanvekili seçimini canlı yayınlaması bekleniyor. İBB Başkanvekili seçimi başladıktan sonra yayın bilgisi eklenecektir.

İBB Başkanlıkvekili seçimi canlı yayınlanacak mı? İBB Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? - 5

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ADAY AÇIKLAMASI 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada “ "Şu an bir isim söylemiyoruz. Ancak bir belediye başkanımız aday olmayacak. Öyle tartışmalar oluyor. Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak." ifadesini kullandı. Kulislerde mevcut olarak görevi sürdüren Nuri Aslan ismi CHP’nin adayı olarak öne çıkıyor.

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