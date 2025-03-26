İBB Başkanlıkvekili seçimi canlı yayınlanacak mı? İBB Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?
İBB Başkanvekili seçimi için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından seçilecek yeni başkanvekili, İmamoğlu’nun görev süresi boyunca İBB’de başkanvekilliği görevini üstlenecek. Göreve geçici olarak getirilen Nuri Aslan, en kuvvetli aday olarak gösterilirken gözler seçime çevrildi. Geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan yerel seçimde Belediye Meclisi’nde çoğunluk CHP’nin elinde bulunuyor. Belediye Meclisi üye oylarıyla başkanvekili seçimi yapılacak. Peki İBB Başkanvekili seçimi canlı yayınlanacak mı? İBB Başkanvekili seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte, seçim sürecine ilişkin bilgiler…
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki farklı soruşturmadan ifade verirken. Mahkeme İmamoğlu’nun terör suçlamasından tutuksuz yargılanmasına karar verdi. “Yolsuzluk” suçlamasından ise tutuklanmasına karar verilen İmamoğlu’nun yerine yeni başkanvekili bugün seçilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği için birçok ismin adı geçerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyesinin başkanvekili olacağını aktardı. Belediye başkanvekili seçimini takip etmek isteyenler ise canlı yayın bilgisini sorguluyor. Peki İBB Başkanvekili seçimi 2025 ne zaman, saat kaçta ve canlı yayınlanacak mı?