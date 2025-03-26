İBB Başkanvekili kim oldu? İBB Başkanvekili seçim sonuçları 2025 açıklandı mı?
İBB Belediye Meclis üyeleri, yeni belediye başkanvekilini seçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından görevi vekaleten yürütecek isim belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Nuri Aslan olurken AK Parti’nin adayı ise ise Zeynel Abidin Okul olmuştu. Seçimin sona ermesiyle birlikte İBB Başkanvekili belli oldu. Peki İBB Başkanvekili kim seçildi? İşte, İBB Başkanvekili seçim sonuçları…
İBB’nin yeni başkanvekili belli oldu. İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten görev yapacak isim belediye meclis üyelerinin oylarıyla belirlendi. Saat 13.00’da başlayan toplantıda ilk iki turda seçilen isim belirlenemedi. Yapılan üçüncü oylamada çoğunluk sağlandı. Peki İBB Başkanvekili kim oldu? İşte, İBB Başkanvekili oy sayıları…