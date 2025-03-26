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İBB Başkanvekili kim oldu? İBB Başkanvekili seçim sonuçları 2025 açıklandı mı?

İBB Belediye Meclis üyeleri, yeni belediye başkanvekilini seçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından görevi vekaleten yürütecek isim belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Nuri Aslan olurken AK Parti’nin adayı ise ise Zeynel Abidin Okul olmuştu. Seçimin sona ermesiyle birlikte İBB Başkanvekili belli oldu. Peki İBB Başkanvekili kim seçildi? İşte, İBB Başkanvekili seçim sonuçları…

İBB Başkanvekili kim oldu? İBB Başkanvekili seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? - 1

İBB’nin yeni başkanvekili belli oldu. İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten görev yapacak isim belediye meclis üyelerinin oylarıyla belirlendi. Saat 13.00’da başlayan toplantıda ilk iki turda seçilen isim belirlenemedi. Yapılan üçüncü oylamada çoğunluk sağlandı. Peki İBB Başkanvekili kim oldu? İşte, İBB Başkanvekili oy sayıları…



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İBB Başkanvekili kim oldu? İBB Başkanvekili seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? - 2

İBB BAŞKANVEKİLİ KİM OLDU?

Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek isim 26 Mart Çarşamba günü İBB Belediye Meclisi'nde yapılan oylama ile belli oldu.

CHP'nin adayı 177 oy alırken, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin ise 135 oy aldı. 

İBB Belediye Başkanvekili olarak Nuri Aslan seçildi. Ekrem İmamoğlu'nun görev süresi boyunca Nuri Aslan görevi devralacak. 

İBB Başkanvekili kim oldu? İBB Başkanvekili seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? - 3

İBB BAŞKANVEKİLİ NASIL SEÇİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi, belediye meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek. 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti. Tutuklama kararları sonrasında CHP’nin üye sayısı 176’ya düşerken AK Parti’nin ise 120 üyesi bulunuyor. MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve mecliste bir de bağımsız üye bulunuyor.

İBB Başkanvekili kim oldu? İBB Başkanvekili seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? - 4

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta dünyaya geldi.

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Aslan, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Meslek hayatına özel sektörde başlayan Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak yerel politikaya atıldı.

Nuri Aslan; Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği, KODAV Başkan Vekilliği, Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulundu.

2019 Yerel Seçimleri'nin ardından Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.

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