İBB Başkanvekili seçimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İBB Başkanvekili sonuçları açıklandı mı?

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki farklı soruşturmadan ifade verirken, mahkeme İmamoğlu’nun terör suçlamasından tutuksuz yargılanmasına karar verdi. “Yolsuzluk” suçlamasından ise tutuklanmasına karar verilen İmamoğlu’nun yerine yeni başkanvekili bugün seçilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği için birçok ismin adı geçerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyesinin başkanvekili olacağını aktardı. Belediye başkanvekili seçimini takip etmek isteyenler ise canlı yayın bilgisini araştırıyor. Peki İBB Başkanvekili seçimi 2025 ne zaman, saat kaçta ve canlı yayınlanacak mı?