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İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7.500 TL burs ödemesi sorgulama

Üniversite öğrencilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 15 bin liralık eğitim desteği sağlanıyor. İBB tarafından ilk burs ödemesi Ocak ayında yapılırken gözler ikinci taksitlere çevrildi. Özellikle ulaşım, eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenciler, ikinci bursların yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, İBB burs 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, 7500 TL burs ücreti yattı mı? Burs ödemeleri, başvuru yapılırken verilen banka hesaplarına yatırılacak.

İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7.500 TL burs ödemesi sorgulama - 1

7500 TL’lik burs desteği için gözler İBB’ye çevrildi. Bu eğitim yılında toplam 670 bin öğrenci burs başvurusu yaparken eğitim desteği verilen öğrenci sayısı 288 bine yükseldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni örğenci burslardan yararlanmaya hak kazandı.. İBB burs ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor. İBB burs ödemesi sorgulama işlemleri, bursun yattığı bankalar aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki İBB 2. burs ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, burs ödemelerine ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7.500 TL burs ödemesi sorgulama - 2

İBB İKİNCİ 7500 TL BURS ÖDEMESİ YATTI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.

İkinci burs ödeme tarihleri ise henüz belli olmadı. Mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına bursların aktarılması bekleniyor. İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7.500 TL burs ödemesi sorgulama - 3

İBB BURS ÖDEMESİ SORGULAMA

İBB eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde verdikleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Burs ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, kullandıkları bankaların müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılığından burs ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7.500 TL burs ödemesi sorgulama - 4

BURSLARDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

İBB burs ödemelerinden açık öğretimde okuyan öğrenciler, yurtdışında öğrenim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, ön lisans ve lisans eğitiminde 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktorada 40 yaşından büyükler yararlanamaz.

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