İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7.500 TL burs ödemesi sorgulama

İBB İKİNCİ 7500 TL BURS ÖDEMESİ YATTI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.



İkinci burs ödeme tarihleri ise henüz belli olmadı. Mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına bursların aktarılması bekleniyor. İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.