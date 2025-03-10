İBB burs 2. taksit ödemeleri yattı mı? İBB 7.500 TL burs ödemesi sorgulama
Üniversite öğrencilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 15 bin liralık eğitim desteği sağlanıyor. İBB tarafından ilk burs ödemesi Ocak ayında yapılırken gözler ikinci taksitlere çevrildi. Özellikle ulaşım, eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenciler, ikinci bursların yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, İBB burs 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, 7500 TL burs ücreti yattı mı? Burs ödemeleri, başvuru yapılırken verilen banka hesaplarına yatırılacak.
7500 TL’lik burs desteği için gözler İBB’ye çevrildi. Bu eğitim yılında toplam 670 bin öğrenci burs başvurusu yaparken eğitim desteği verilen öğrenci sayısı 288 bine yükseldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni örğenci burslardan yararlanmaya hak kazandı.. İBB burs ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor. İBB burs ödemesi sorgulama işlemleri, bursun yattığı bankalar aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki İBB 2. burs ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, burs ödemelerine ilişkin detaylar…