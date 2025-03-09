İBB burs 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, 7500 TL burs ücreti yattı mı? 2025 İBB burs ikinci taksit ödemelerinde son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine sağlanan burs eğitim desteğinde gözler ikinci taksit ödemesine çevrildi. Özellikle ulaşım, eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenciler, burs ödeme tarihlerine göre hareket edecek. Burs ödemeleri 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 15 bin lira olarak belirlendi. Ocak ayında 7500 TL’lik ilk taksit hesaplara aktarılmıştı. Şimdi gözler İBB bursu 2. taksit ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, İBB burs 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, 7500 TL burs ücreti yattı mı?
7500 TL’lik burs desteği için gözler İBB’ye çevrildi. Bu eğitim yılında toplam 670 bin öğrenci burs başvurusu yaparken eğitim desteği verilen öğrenci sayısı 288 bine yükseldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni örğenci burslardan yararlanmaya hak kazandı.. İBB burs ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor. İBB burs ödemesi sorgulama işlemleri, bursun yattığı bankalar aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki İBB 2. burs ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, burs ödemelerine ilişkin detaylar…