İBB burs başvuru ekranı 2025: İBB burs başvurusu bu yıl ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği İBB burs başvurusu 2025 süreci için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da lisans eğitimi gören öğrencilere burs desteği sağlayacak. Geçmiş yıllarda yoğun ilgi gören başvurular, binlerce gence eğitim hayatında maddi katkı sunmuştu. Peki, 2025 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?
2025 İBB burs başvuruları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıkları üniversiteleri öğrenen öğrenciler, KYK ve İBB burs başvurularının başlamasını bekliyor. İBB burs başvurularına sadece İstanbul'da ikamet eden öğrenciler başvurabilecek. Peki, 2025 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?