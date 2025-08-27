İBB burs başvuru ekranı 2025: İBB burs başvurusu bu yıl ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği İBB burs başvurusu 2025 süreci için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da lisans eğitimi gören öğrencilere burs desteği sağlayacak. Geçmiş yıllarda yoğun ilgi gören başvurular, binlerce gence eğitim hayatında maddi katkı sunmuştu. Peki, 2025 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?

2025 İBB burs başvuruları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıkları üniversiteleri öğrenen öğrenciler, KYK ve İBB burs başvurularının başlamasını bekliyor. İBB burs başvurularına sadece İstanbul'da ikamet eden öğrenciler başvurabilecek. Peki, 2025 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?

2025 İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB burs başvuruları genellikle her yıl Eylül ve Ekim ayları arasında alınıyor. 2024 yılında başvuru süreci Eylül ayının son haftasında başlamış ve Ekim ortasına kadar devam etmişti. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. Ancak kesin tarih, İBB’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

İBB BURS BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler

İstanbul’da ikamet eden ya da öğrenim hayatını İstanbul’da sürdüren lisans öğrencileri

Maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başka kurumlardan yüksek miktarda burs almayan öğrenciler

Bu kriterlerin dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmıyor.

2025 İBB BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

2024 yılında İBB bursu aylık 2.000 TL olarak ödenmişti. 2025 yılında ekonomik koşullara bağlı olarak miktarda artış yapılması bekleniyor. Kesin tutar, başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

