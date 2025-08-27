İBB burs başvuru ekranı 2025: İBB burs başvurusu bu yıl ne zaman başlayacak?

2025 İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB burs başvuruları genellikle her yıl Eylül ve Ekim ayları arasında alınıyor. 2024 yılında başvuru süreci Eylül ayının son haftasında başlamış ve Ekim ortasına kadar devam etmişti. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. Ancak kesin tarih, İBB’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.