İBB burs başvuru sonuçları 2025: Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 23 Eylül'de İBB tarafından başlatılan burs başvurularına, Genç Üniversiteli Desteği olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan adaylar katılım sağlayabiliyor. Peki 2025 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları 2025: Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. İBB tarafından 23 Eylül'de başlatılan burs başvuruları 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Başvurularını tamamlayan üniversiteliler ise başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2025 İBB burs başvuruları ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB burs başvuru sonuçları 2025: Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2025 İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) her yıl üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için sonuç tarihi merak ediliyor. İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.

Bu yıl da öğrencilerin beklediği açıklamanın kasım ayı sonlarında duyurulması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları 2025: Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İBB BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında ödenen miktar bu yıl artırıldı.

Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olarak verilen destek, 2025 yılında 20 bin TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Ödemeler, başvurusu kabul edilen öğrencilere tek seferde yapılacak. Üniversite öğrencileri, destek miktarını kendi banka hesapları üzerinden alabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER