İBB burs başvuru sonuçları 2025: Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) her yıl üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için sonuç tarihi merak ediliyor. İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.



Bu yıl da öğrencilerin beklediği açıklamanın kasım ayı sonlarında duyurulması bekleniyor.