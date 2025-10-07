İBB burs başvuru sonuçları 2025: Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 23 Eylül'de İBB tarafından başlatılan burs başvurularına, Genç Üniversiteli Desteği olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan adaylar katılım sağlayabiliyor. Peki 2025 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. İBB tarafından 23 Eylül'de başlatılan burs başvuruları 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Başvurularını tamamlayan üniversiteliler ise başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2025 İBB burs başvuruları ne zaman?