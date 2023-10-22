İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 Burs başvuru sonuçlarında son durum

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor.