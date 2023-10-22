İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 Burs başvuru sonuçlarında son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular alındı. Başvuru sürecinin ardından İBB sonuç tarihine yönelik araştırmalar gündemde. Burs hakkı kazanan öğrenciler, online sistem üzerinden açıklanacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda burs başvuruları 26 Eylül - 20 Ekim 2023 tarihinde alındı.