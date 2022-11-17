İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bu yıl 75 bin öğrenciye 4 bin 500 lira burs verilecek

Bu yıl burs miktarını 4 bin 500 liraya çıkaran İBB, 75 bin öğrenciye burs verecek. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçlarını kasım ayı içerisinde paylaşmıştı. 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor.
İBB ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' ile 2019-2020 eğitim döneminde 29 bin 423 öğrenciye, 2020-2021 eğitim döneminde 33 bin 763 öğrenciye, 2021-2022 döneminde ise 51 bin 992 öğrenciye 3 bin 200 lira burs verdi.
İBB 2022-2023 döneminde 75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4 bin 500 lira burs verecek. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği hakkında bilgi almak ve başvurmak için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine girmek yeterli.
İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor.
İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.