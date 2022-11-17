İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bu yıl 75 bin öğrenciye 4 bin 500 lira burs verilecek

GENÇLERE 4 BİN 500 LİRA BURS

İBB ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' ile 2019-2020 eğitim döneminde 29 bin 423 öğrenciye, 2020-2021 eğitim döneminde 33 bin 763 öğrenciye, 2021-2022 döneminde ise 51 bin 992 öğrenciye 3 bin 200 lira burs verdi.



İBB 2022-2023 döneminde 75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4 bin 500 lira burs verecek. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği hakkında bilgi almak ve başvurmak için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine girmek yeterli.