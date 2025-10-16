İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İBB burs başvurusu yarın sona eriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl üniversite öğrencilerine verilen eğitim desteği başvurularında sona geliniyor. 2025 yılı İBB burs başvuruları yarın itibarıyla sona erecek. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İBB burs başvuru sonuçlarının tarihi ise merak konusu oldu. Peki, 2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru süreci, değerlendirme takvimi ve sonuç tarihine dair bilgiler.
2025 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İBB tarafından her yıl İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerine eğitim desteği kredisi veriliyor. 2025-2026 akademik yılında üniversiteye başlayan öğrenciler ise İBB burs başvurularını tamamladı. Peki, 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?