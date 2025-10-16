İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İBB burs başvurusu yarın sona eriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl üniversite öğrencilerine verilen eğitim desteği başvurularında sona geliniyor. 2025 yılı İBB burs başvuruları yarın itibarıyla sona erecek. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İBB burs başvuru sonuçlarının tarihi ise merak konusu oldu. Peki, 2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru süreci, değerlendirme takvimi ve sonuç tarihine dair bilgiler.

2025 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İBB tarafından her yıl İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerine eğitim desteği kredisi veriliyor. 2025-2026 akademik yılında üniversiteye başlayan öğrenciler ise İBB burs başvurularını tamamladı. Peki, 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında, 100 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL tutarında “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” sağlanacak. Destek başvuruları 23 Eylül 2025 tarihinde başladı ve öğrenciler, 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru değerlendirme sürecinin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.

