İBB burs başvuruları 2024-2025: İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2024-2025 yılında İstanbul'da üniversite okuyacak öğrenciler tarafından merakla beklenen İBB burs başvuruları için, başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor. Peki, 2024-2025 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?
2024-2025 İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağı, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. İstanbul'da okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere tanımlanacak olan İBB bursları için başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, 2024-2025 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?