İBB burs başvuruları için beklenen tarih: 2025 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB burs başvuruları, önceki yıllarda olduğu gibi güz döneminde açılması bekleniyor. 2024 yılında başvurular eylül ayının sonunda başlamış ve ekim ayının ortasına kadar yaklaşık bir ay süreyle devam etmişti. Bu nedenle 2025 İBB burs başvurularının da Ekim 2025’in ilk günlerinde başlaması ve kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi öngörülüyor. Ancak kesin tarihler, İBB tarafından resmi olarak duyurulacak.