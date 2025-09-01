İBB burs başvuruları için beklenen tarih: 2025 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına destek olmayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs programı, her yıl binlerce gence umut oluyor. 2025 yılı için İBB burs başvuruları ise şimdiden İstanbul'da okuyan öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Özellikle yeni eğitim öğretim yılına hazırlık yapan öğrenciler, “İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar.
2025 İBB burs başvuruları, üniversiteyi İstanbul'da okuyacak öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. İstanbul'da ikamet eden ve okuyan ön lisans ve lisans öğrencilerine her yıl İBB tarafından burs desteği sağlanıyor. Peki, 2025 İBB burs başvuruları ne zaman?