İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? (Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'ne ilişkin açıklama)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği "Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine" ilişkin açıklama geldi. İBB resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 dönemi burs başvuruları eylül ayının son günlerine doğru başlayacak. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği devam ettiriyor. Bu kapsamda “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.

2025-2026 burs desteği için başvuruların başlayacağı tarih belli oldu. İBB'den yapılan açıklamada; "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır. Başvuru işlemleri belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacaktır. Bilgilerinize sunar, göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği adını kullanarak sizlere SMS veya WhatsApp üzerinden ulaşarak burs vaadiyle bazı zararlı linklere yönlendiren çeşitli platformlardan hesap açmanızı isteyenlere itibar etmeyiniz." denildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İSTENECEK BELGELER

Sabıka kaydı

Öğrenci belgesi

Öğrencinin not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Öğrenci Bekar ise Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Öğrenci Evli ise öğrencinin kendi ve eşinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (öğrenimine devam eden kardeşler dikkate alınacaktır. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.)

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

