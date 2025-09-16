İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? (Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'ne ilişkin açıklama)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği "Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine" ilişkin açıklama geldi. İBB resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 dönemi burs başvuruları eylül ayının son günlerine doğru başlayacak. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği devam ettiriyor. Bu kapsamda “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.