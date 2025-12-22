İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen "Genç Üniversiteli" eğitim yardımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aralık ayının son haftasına girilmesiyle birlikte binlerce öğrenci, "İBB burs sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 eğitim yılı için yapılan başvuruların ardından değerlendirme sürecinde sona yaklaşan İBB, sonuçları "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden duyuracak. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?