İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı
22.12.2025 14:08
Deniz Ogan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen "Genç Üniversiteli" eğitim yardımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aralık ayının son haftasına girilmesiyle birlikte binlerce öğrenci, "İBB burs sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 eğitim yılı için yapılan başvuruların ardından değerlendirme sürecinde sona yaklaşan İBB, sonuçları "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden duyuracak. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Aralık ayında açıklanması beklenen İBB burs sonuçları binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi ödemelerin 2 taksit halinde 10 bin TL olarak yapılması öngörülüyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.
Buna göre; 2025 İBB burs sonuçlarının yine aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
2025 İBB BURSU NE KADAR?
Burs sonuçları erişime açıldıktan sonra ödeme takvimi belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ikişer taksit halinde hesaplara aktarılmıştı.
Bu yılda benzer şekilde 2 taksit halinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması öngörülüyor.