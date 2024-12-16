İBB burs sonuçları sorgulama 2024: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 İBB burs sonuçları, başvuruda bulunan on binlerce üniversite öğrencisi tarafından araştırılıyor. 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde burs ödemesi alacak olan öğrenciler, İBB'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?