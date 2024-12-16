İBB burs sonuçları sorgulama 2024: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 Kasım tarihinde sona eren İBB burs başvurularının ardından, gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 İBB burs sonuçları, başvuruda bulunan on binlerce üniversite öğrencisi tarafından araştırılıyor. 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde burs ödemesi alacak olan öğrenciler, İBB'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?