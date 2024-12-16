İBB burs sonuçları sorgulama 2024: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 Kasım tarihinde sona eren İBB burs başvurularının ardından, gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları sorgulama 2024: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2024 İBB burs sonuçları, başvuruda bulunan on binlerce üniversite öğrencisi tarafından araştırılıyor. 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde burs ödemesi alacak olan öğrenciler, İBB'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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İBB burs sonuçları sorgulama 2024: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayında ilan edilmesi bekleniyor.

İBB burs sonuçları sorgulama 2024: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

İBB burs sonuçları sorgulama 2024: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

ÖDEMELER 3 TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde burs ödemeleri gerçekleştirilecek.

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