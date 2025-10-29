İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: İBB burs sonuçları açıklandı mı?
İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerinin eğitimine destek amacıyla her yıl düzenli olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu için gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 2025 yılı İBB burs başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, “İBB burs sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 2025-2026 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl üniversiteli öğrencilere sağlanan İBB burslarının bu yıl ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin aile gelir durumu, başarı düzeyi, sosyal ihtiyaçları ve İstanbul’da ikamet edip etmedikleri gibi kriterler dikkate alınıyor. Peki, 2025-2026 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?