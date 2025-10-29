İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: İBB burs sonuçları açıklandı mı?

2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl üniversiteli öğrencilere sağlanan İBB burslarının bu yıl ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin aile gelir durumu, başarı düzeyi, sosyal ihtiyaçları ve İstanbul’da ikamet edip etmedikleri gibi kriterler dikkate alınıyor. Peki, 2025-2026 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?