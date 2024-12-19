İBB burs sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı)
İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvuruda bulunan binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da üniversite okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl burs imkanı sağlanıyor. 18 Ekim'de tamamlanan İBB burs başvurularının ardından gözler ise sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 İBB burs başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden alındı. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında alındı. Değerlendirmeler ardından şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak. Peki, 2024 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?