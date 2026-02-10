İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak?
10.02.2026 11:15
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen "Genç Üniversiteli" eğitim desteğinde gözler ikinci taksit ödemelerine çevrildi! Ocak ayında yapılan ilk ödemelerin ardından, 100 bin öğrenci şimdi de 20 bin TL'lik toplam desteğin geri kalan kısmını bekliyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak?
Anadolu Ajansı
İlk taksitlerin üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, binlerce öğrenci "İBB bursu 2. taksit yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 İBB burs ödeme takvimine dair ayrıntılar.
Anadolu Ajansı
İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ikişer taksit halinde hesaplara aktarılmıştı. Bu yılda benzer şekilde 2 taksit halinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması öngörülüyor.