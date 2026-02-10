İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen "Genç Üniversiteli" eğitim desteğinde gözler ikinci taksit ödemelerine çevrildi! Ocak ayında yapılan ilk ödemelerin ardından, 100 bin öğrenci şimdi de 20 bin TL'lik toplam desteğin geri kalan kısmını bekliyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak?