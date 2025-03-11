İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? 7500 TL burs ödemesi için gözler İBB'de

İBB bursu 2. taksit ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İBB tarafından 2024-2025 yılı için 100 bin öğrenciye sağlanan burs ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında hesaplara yatırılmıştı. İlk burs ödemelerini alan öğrenciler şimdi 2. taksit ödemelerinin yapılmasını bekliyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı?