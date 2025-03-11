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İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? 7500 TL burs ödemesi için gözler İBB'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere ödenen 15 bin liralık eğitim desteğinin 2. taksit ödemeleri için geri sayım sürüyor. İBB bursu ilk taksit ödemeleri ocak ayında hesaplara yatırılmıştı. Öğrenciler şimdi 2. taksit ödemelerinin yapılacağı tarihi bekliyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? 7500 TL burs ödemesi ne zaman yatar?

İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? 7500 TL burs ödemesi için gözler İBB'de - 1

İBB bursu 2. taksit ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İBB tarafından 2024-2025 yılı için 100 bin öğrenciye sağlanan burs ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında hesaplara yatırılmıştı. İlk burs ödemelerini alan öğrenciler şimdi 2. taksit ödemelerinin yapılmasını bekliyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? 7500 TL burs ödemesi için gözler İBB'de - 2

İBB 2. TAKSİT BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlanmaya devam ediyor.

Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.

2. taksit burs ödemelerinin mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor.

İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? 7500 TL burs ödemesi için gözler İBB'de - 3

İBB BURS ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

İBB eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde verdikleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Burs ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, kullandıkları bankaların müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılığından burs ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? 7500 TL burs ödemesi için gözler İBB'de - 4

BURSLARDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

İBB burs ödemelerinden açık öğretimde okuyan öğrenciler, yurtdışında öğrenim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, ön lisans ve lisans eğitiminde 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktorada 40 yaşından büyükler yararlanamaz.

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