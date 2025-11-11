İBB iddianamesine göre örgüt yöneticileri kimler? 6 kişi neyle suçlanıyor?

İddianamede, Hüseyin Gün’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2025/57354 numaralı “Casusluk” dosyasında Necati Özkan ile birlikte işlem gördüğü belirtildi.

Hüseyin Gün’ün, Necati Özkan ile "Wickr" uygulaması üzerinden şifreli mesajlaştığı, "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veritabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir." mesajını gönderdiği ifade edildi.

İddianamede ayrıca, “İstanbul Senin” uygulamasındaki yaklaşık 4,7 milyon vatandaşın kişisel verilerinin ABD ve Almanya’ya gönderildiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.