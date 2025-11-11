İBB iddianamesine göre örgüt yöneticileri kimler? 6 kişi neyle suçlanıyor?
İBB iddianamesinde, örgüt liderinin Ekrem İmamoğlu, yöneticilerinin ise Murat Ongun, Ertan Yıldız, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu ve Hüseyin Gün olduğu belirtiliyor. Peki örgüt yöneticisi olarak iddianamede yer alan 6 isim neyle suçlanıyor?
İLK TESPİT 2015'TE
İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan sonra, 2015 yılında belediye yetki alanındaki inşaatlarda ruhsat, imar, iskan gibi işlemlerde usulsüzlük yaparak firma sahiplerinden maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurduğu ifade edildi.
Soruşturmada, 2015 - 2019 yılları arasında örgütün 14 farklı eyleminin tespit edildiği, bunların "rüşvet" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlarını kapsadığı aktarıldı. İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün temellerini Beylikdüzü Belediyesi'nde attığı, elde edilen maddi menfaati ise 2019’da "İBB başkanlığı seçiminde kullandığı" tespiti yer aldı.
EN ÖNEMLİ YÖNETİCİ: FATİH KELEŞ
İddianamede, Fatih Keleş'in örgütün en önemli yöneticisi olduğunun altı çizildi. Keleş'in örgüt liderinin gizli kasası olduğu ve iş insanlarıyla yapılan rüşvet görüşmelerini yürüttüğü ileri sürüldü.
Keleş'in, rüşvet akışını sağlamak için para alışverişlerini İBB Başkanlık konutunda bizzat gerçekleştirdiği, Florya'daki başkanlık konutunu kullandığı ve ihalelerin kimlere verileceğine dair süreçlerde aktif rol aldığı belirtildi.
MURAT ONGUN
Yönetici konumundaki Murat Ongun'un, İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Medya AŞ, Kültür AŞ ve Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na ilişkin tüm talimatları verdiği ifade edildi.
Ongun'un, reklam panolarının asılması, bu işlemler karşılığında kimlerden paraların alınacağı, bu birimlerdeki ihale süreçleri, yapılacak ödemeler, sosyal medya ve basın yapılanması gibi önemli süreçleri yönettiği iddia edildi.
MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU
İddianamede, Murat Gülibrahimoğlu'nun, Cebeci bölgesindeki maden sahalarının 2019 sonrası İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde satın almaya başladığı, 2021'den sonra alınan hafriyat alanlarının İBB tarafından kullandırılmaya başlandığı ve bu alanlardan elde edilen hafriyat gelirlerinin şirket hesaplarına aktarılıp "sisteme" dahil edildiği bilgisi yer aldı.
ADEM SOYTEKİN
Adem Soytekin'in, Kiptaş A.Ş. ihalelerinde kime verileceğine karar verdiği, rüşvet ödemeleri ve daire satışları süreçlerinde aktif rol aldığı ileri sürüldü.
Soytekin'in şirketleri Sulkar İnşaat ve Asoy İnşaat üzerinden rüşvetlerin yönlendirildiği, rüşvet olarak devrini aldığı daireleri, yapmış olduğu kaba inşaattaki işine karşılıkmış gibi göstererek yasal hale getirilmeye çalışıldığı aktarıldı. Soytekin'in, inşaat sahipleri ile belediye arasında rüşvet zincirinde köprü vazifesi gördüğü belirtildi.
İddianamede, gerçeğe aykırı fatura keserek suç gelirlerinin aklandığı, çek, gayrimenkul ve bir kısım nakdi kendi şirketlerine aktardığı; bu şirketlerin örgütün kasası gibi çalıştığı ve suç gelirlerinin aklandığı vurgulandı.
HÜSEYİN GÜN
İddianamede, Hüseyin Gün’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2025/57354 numaralı “Casusluk” dosyasında Necati Özkan ile birlikte işlem gördüğü belirtildi.
Hüseyin Gün’ün, Necati Özkan ile "Wickr" uygulaması üzerinden şifreli mesajlaştığı, "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veritabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir." mesajını gönderdiği ifade edildi.
İddianamede ayrıca, “İstanbul Senin” uygulamasındaki yaklaşık 4,7 milyon vatandaşın kişisel verilerinin ABD ve Almanya’ya gönderildiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.
ERTAN YILDIZ
İddianamede, Ertan Yıldız’ın, iştirakler üzerinde söz sahibi olduğu, ihalelere ilişkin gizli bilgileri önceden temin ederek Murat Ongun ile birlikte hareket ettiği ve yaklaşık maliyet gibi sır bilgileri bilmesinden dolayı ihaleleri istenilen kişi veya firmalara verilmesini sağladığı ileri sürüldü.