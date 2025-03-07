İBB İkinci 7.500 TL burs ödemesi yattı mı, nasıl sorgulanır? 2025 İBB burs ikinci taksit ödemeleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine sağlanan burs eğitim desteğinde gözler ikinci taksit ödemesine çevrildi. Özellikle ulaşım, eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenciler, burs ödeme tarihlerine göre hareket edecek. Burs ödemeleri 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 15 bin lira olarak belirlendi. Ocak ayında 7.500 TL’lik ilk taksit hesaplara aktarılmıştı. Peki İBB 7.500 TL burs yattı mı, ne zaman yatacak?
7.500 TL’lik burs desteği için gözler İBB’ye çevrildi. Bu eğitim yılında toplam 670 bin öğrenci burs başvurusu yaparken eğitim desteği verilen öğrenci sayısı 288 bine yükseldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni örğenci burslardan yararlanmaya hak kazandı.. İBB burs ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor. İBB burs ödemesi sorgulama işlemleri, bursun yattığı bankalar aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki İBB 2. burs ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, burs ödemelerine ilişkin detaylar…