imsakiye

İBB İkinci 7.500 TL burs ödemesi yattı mı, nasıl sorgulanır? 2025 İBB burs ikinci taksit ödemeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine sağlanan burs eğitim desteğinde gözler ikinci taksit ödemesine çevrildi. Özellikle ulaşım, eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenciler, burs ödeme tarihlerine göre hareket edecek. Burs ödemeleri 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 15 bin lira olarak belirlendi. Ocak ayında 7.500 TL’lik ilk taksit hesaplara aktarılmıştı. Peki İBB 7.500 TL burs yattı mı, ne zaman yatacak?

İBB İkinci 7.500 TL burs ödemesi yattı mı, nasıl sorgulanır? 2025 İBB burs ikinci taksit ödemeleri - 1

7.500 TL’lik burs desteği için gözler İBB’ye çevrildi. Bu eğitim yılında toplam 670 bin öğrenci burs başvurusu yaparken eğitim desteği verilen öğrenci sayısı 288 bine yükseldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni örğenci burslardan yararlanmaya hak kazandı.. İBB burs ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor. İBB burs ödemesi sorgulama işlemleri, bursun yattığı bankalar aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki İBB 2. burs ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, burs ödemelerine ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB İkinci 7.500 TL burs ödemesi yattı mı, nasıl sorgulanır? 2025 İBB burs ikinci taksit ödemeleri - 2

İBB İKİNCİ 7.500 TL BURS ÖDEMESİ YATTI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlıyor. Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.

İkinci burs ödeme tarihleri ise henüz belli olmadı. Mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına bursların aktarılması bekleniyor. İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

İBB İkinci 7.500 TL burs ödemesi yattı mı, nasıl sorgulanır? 2025 İBB burs ikinci taksit ödemeleri - 3

İBB BURS ÖDEMESİ SORGULAMA

İBB eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde verdikleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Burs ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, kullandıkları bankaların müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılığından burs ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

İBB İkinci 7.500 TL burs ödemesi yattı mı, nasıl sorgulanır? 2025 İBB burs ikinci taksit ödemeleri - 4

BURSLARDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

İBB burs ödemelerinden açık öğretimde okuyan öğrenciler, yurtdışında öğrenim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, ön lisans ve lisans eğitiminde 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktorada 40 yaşından büyükler yararlanamaz.

DAHA FAZLA GÖSTER