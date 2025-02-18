İBB memur alımı 2025 sonuçları sorgulama ekranı: İBB 1.532 memur alımı başvuru sonucu açıklandı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiye eri, zabıta memuru ve diğer unvanlarda memur kadrosu için alım yapılacak. Başvuru süreci tamamlanırken adaylar sonuçlara odaklandı. Adaylardan KPSS puan şartı ile berabere özel ve genel şartlar aranacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ise yazılı sınavlara davet edilecek. Yapılan açıklamad aher bir unvan için boş kadro sayısının 5 katı kadar adayın yazılı ve uygulamalı sınava davet edileceği duyuruldu. Peki İBB memur alımı sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, İBB memur alımı başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar…
İBB memur alımı başvuru işlemleri 16 Şubat tarihinde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. İtfaiye eri, zabıta ve memur kadroları için adaylar sınavlara davet edilecek. İBB memur alımı başvuru sonuçları resmi internet sitesi olan ibb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylar için herhangi bir bilgilendirilme yapılmayacak. İBB memur alımı sonuçları için heyecanlı geri sayım başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Peki İBB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, İBB memur alımı sonuçlarında son durum…