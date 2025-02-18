İBB memur alımı 2025 sonuçları sorgulama ekranı: İBB 1.532 memur alımı başvuru sonucu açıklandı mı?

EN YÜKSEK ADAYDAN BAŞLANACAK

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday; memur kadroları için sözlü sınava, İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.