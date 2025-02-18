İBB memur alımı 2025 sonuçları sorgulama ekranı: İBB 1.532 memur alımı başvuru sonucu açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiye eri, zabıta memuru ve diğer unvanlarda memur kadrosu için alım yapılacak. Başvuru süreci tamamlanırken adaylar sonuçlara odaklandı. Adaylardan KPSS puan şartı ile berabere özel ve genel şartlar aranacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ise yazılı sınavlara davet edilecek. Yapılan açıklamad aher bir unvan için boş kadro sayısının 5 katı kadar adayın yazılı ve uygulamalı sınava davet edileceği duyuruldu. Peki İBB memur alımı sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, İBB memur alımı başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar…

İBB memur alımı 2025 sonuçları sorgulama ekranı: İBB 1.532 memur alımı başvuru sonucu açıklandı mı? - 1

İBB memur alımı başvuru işlemleri 16 Şubat tarihinde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. İtfaiye eri, zabıta ve memur kadroları için adaylar sınavlara davet edilecek. İBB memur alımı başvuru sonuçları resmi internet sitesi olan ibb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylar için herhangi bir bilgilendirilme yapılmayacak. İBB memur alımı sonuçları için heyecanlı geri sayım başlarken gözler sonuçlara çevrildi. Peki İBB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, İBB memur alımı sonuçlarında son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB memur alımı 2025 sonuçları sorgulama ekranı: İBB 1.532 memur alımı başvuru sonucu açıklandı mı? - 2

İBB MEMUR ALIMI 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB memur alımı sonuçları için takvim belli oldu. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip sonuçlar 24 Şubat Pazartesi günü açıklanacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İBB memur alımı 2025 sonuçları sorgulama ekranı: İBB 1.532 memur alımı başvuru sonucu açıklandı mı? - 3

İBB MEMUR ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İBB memur alımı başvuru sonuçları, İstanbul Büyükşehir Belediye resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak.

İBB memur alımı 2025 sonuçları sorgulama ekranı: İBB 1.532 memur alımı başvuru sonucu açıklandı mı? - 4

EN YÜKSEK ADAYDAN BAŞLANACAK

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday; memur kadroları için sözlü sınava, İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

İBB memur alımı 2025 sonuçları sorgulama ekranı: İBB 1.532 memur alımı başvuru sonucu açıklandı mı? - 5

SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK

Belediyeden yapılan açıklamada “ Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Kurumumuzca düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. “ ifadeleri kullanıldı. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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