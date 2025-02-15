İBB memur alımı başvuru sonuçları 2025 tarihi: İBB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB memur alımı başvuru sonuçları için gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere, 1532 personel alımı yapılacağını duyurdu. 10 Şubat tarihinde başlayan başvuru işlemleri, 16 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Başvurularını tamamlayan adaylar ise sonuç tarihine odaklandı. Peki İBB memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İBB memur alımında son durum…

İBB memur alımı başvuru sonuçları 2025 tarihi: İBB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

İBB, belediyenin birimlerinde istihdam edilecek 1.532 memur alımı için süreç devam ediyor. 10 Şubat 2025 tarihinde başlayan İBB memur alımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

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İBB memur alımı başvuru sonuçları 2025 tarihi: İBB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınavlara çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.

İBB memur alımı başvuru sonuçları 2025 tarihi: İBB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İBB MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB personel alımı ilanında başvuru sonuçlarına ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler ayrıca İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.

İBB memur alımı başvuru sonuçları 2025 tarihi: İBB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Her unvan için gerekli nitelikler, KPSS puan türü ve taban puan şartları İBB’nin ilan sayfasında yer alıyor.

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