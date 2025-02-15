İBB memur alımı başvuru sonuçları 2025 tarihi: İBB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB memur alımı başvuru sonuçları için gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere, 1532 personel alımı yapılacağını duyurdu. 10 Şubat tarihinde başlayan başvuru işlemleri, 16 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Başvurularını tamamlayan adaylar ise sonuç tarihine odaklandı. Peki İBB memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İBB memur alımında son durum…
İBB, belediyenin birimlerinde istihdam edilecek 1.532 memur alımı için süreç devam ediyor. 10 Şubat 2025 tarihinde başlayan İBB memur alımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.