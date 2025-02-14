İBB memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB memur alımında son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1532 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Başvurularını İBB'nin resmi platformu üzerinden gerçekleştiren adayların gündeminde sonuç tarihi var. Peki, İBB memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB memur alımında son durum ne?
İBB, belediyenin birimlerinde istihdam edilecek 1.532 memur alımı için süreç devam ediyor. 10 Şubat 2025 tarihinde başlayan İBB memur alımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.