İBB memur alımı sonuçları 2025 sorgulama: İBB 1.532 memur alımı sonuçları açıklandı mı?

İBB MEMUR ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları bugün ( 24 Şubat Pazartesi) erişime açılıyor. 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi.



Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak. her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday, sözlü sınava itfaiye eri ve zabıta memur kadroları için yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacak.



İBB memur alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Başvuru sonuçlarının bugün en geç saat 15.00’a kadar açıklanması bekleniyor.