İBB memur alımı sonuçları 2025 sorgulama: İBB 1.532 memur alımı sonuçları açıklandı mı?
İBB memur alımı sonuçları için beklenen gün geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1.532 memur alımı sonuçları bugün erişime açılıyor. Her unvan ve boş kadro sayısının 5 katı kadar aday yazılı sınavlara davet edilecek. Yazılı sınavlara çağrılacak adaylar İBB memur alımı sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte belli olacak. İBB memur alımı sonuçları ibb.gov.tr adresinden duyurulacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar için sınav giriş belgesi düzenlenecek. Peki İBB memur alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İBB memur alımı başvuru sonucu nasıl sorgulanır? İşte, İBB memur alımı sonuçlarına ilişkin gelişmeler…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarına göre itfaiye eri, zabıta ve memur kadroları için ilan yayınlamıştı. İBB memur alımında toplam kontenjan 1.532 olarak belirlenirken adaylar internet üzerinden başvurularını 16 Şubat’a kadar tamamladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 1 haftadan uzun zaman geçerken gözler sonuçlara çevrildi. İBB memur alımı sonuçları, adaylara mail veya posta yoluyla ayrıca bildirilmeyecek. Adaylar başvuru sonuçlarını ibb.gov.tr adresinden yapacağı sorgulama ile öğrenebilecek. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek. Peki İBB memur alımı sonuçları 2025 belli oldu mu? İşte, İBB 1.532 memur alımı sonuç sorgulama ekranı…